Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin güçlü altyapı geleceği için 7 ayda toplam 223 kilometrelik ve 435 milyon liralık alt yapı çalışması gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle 7 ayda hayata geçirilen çalışmalar çerçevesinde şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına 160 bin metre içme suyu, 42 bin metre kanalizasyon ve 21 bin metrelik yağmur suyu hattı inşa edildi. 7 ayda toplam 435 milyon liralık altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Alemdar, içme suyu yatırımları ile su kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde taşıdıklarını vurgulayarak, “Şehrimizin kırsal kesimlerinde altyapı ihtiyacı olan bölgeleri tespit ettik. Kaliteli içme suyunun Sakarya’nın her köşesine ulaşması için yatırımlarımızı bir bir tamamlıyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve içme suyunun bir damlasına dahi sahip çıkmak için ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenileyerek şehrimizin su kayıp oranını her geçen gün düşürüyoruz. Bu kapsamda Sakarya’nın içme suyu ağına 160 kilometrelik güçlü hat kazandırdık” dedi.

“Uzun soluklu yatırımlar bu şehrin geleceğine miras kalacak”

Çevreyi koruma ve atık su yönetiminde modern bir sistem oluşturma hedefi doğrultusunda 42 bin metrelik kanalizasyon hattının tamamlandığını belirten Alemdar, “Bu yatırımlarımız çevreye duyarlı bir şehir inşası için çok büyük önem arz ediyor. Geri dönüştürdüğümüz atık suları endüstriyel, tarımsal ve sanayi alanında kullanarak büyük oranda su tasarrufu sağlıyoruz. Uzun soluklu olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlar bu şehrin geleceğine miras kalacak” diye konuştu.