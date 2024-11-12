Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) "Yeşil Şehir Sakarya" hedefi doğrultusunda temaslarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) temaslarını sürdürüyor. Başkan Alemdar, Bakü’de bugün konferansa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan heyet arasında yer aldı. Başkan Alemdar ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sakarya’yı masaya yatırdı. Yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler’in yeşil bir dünya için yürüttüğü en önemli programlardan biri olan COP29’da Sakarya’nın yeşil dönüşümü, yeşil odaklı güçlü bir şehir inşası, iklim değişikliği ve sıfır atık projeleriyle ilgili belirlenen hedefler konuşuldu. Başkan Alemdar, ayrıca Sakarya’daki enerji projeleriyle alakalı Azerbaycan’ın en büyük enerji kurumlarından Azerışık ve AzerEnerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Alemdar yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılmak için Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladık. Azerbaycan Azerışık ve AzerEnerji kurumlarının yetkilileriyle görüşüp çalışmaları hakkında bilgi aldık, yeşil enerji politikalarıyla alakalı istişareler gerçekleştirdik. Dünyanın geleceği temiz ve yenilenebilir enerjide. Bu büyük dönüşümde inşallah ülke ve şehir olarak yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, ayrıca Tarım Bakanı Yumaklı’ya "Yeşil Şehir Sakarya" projesiyle ilgili bilgi verdiklerini aktararak, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile görüşüp Yeşil Şehir Sakarya Vizyonumuz ile ilgili bilgiler verdik. Bakanımıza yakın ilgisi için teşekkür ediyorum. Biz bol oksijenli, zemini güçlü, doğasını gelecek yüzyıllara herhangi bir müdahale olmadan miras bırakabilecek bir Sakarya’yı hayal ediyoruz. Çalışmaların alt yapısını oluşturmak adına burada bulunmamız da çok önemli. İnşallah gayretle, samimiyetle Sakarya için çok çalışacağız" dedi.