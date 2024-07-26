Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her gün yüzlerce hastanın tedavi gördüğü Büyükşehir Tıp Merkezi’nde hastaların ve sağlık personelinin taleplerini dinleyerek, “Önceliğimiz hasta sağlığı ve memnuniyetidir. Tıp Merkezi’mizin şartlarını iyileştirerek daha güçlü bir hizmet sunmasını sağlayacağız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyenin hizmet noktalarını ziyaret ederek devam eden çalışmaların yanı sıra ihtiyaç ve talepleri de yerinde inceliyor.

Başkan Alemdar, son olarak her gün yüzlerce vatandaşa birçok alanda sağlık hizmeti sunan Büyükşehir Tıp Merkezi’ni ziyaret ederek hasta vatandaşların ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

VATANDAŞLAR VE ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞTÜ

Alemdar, bu merkezin daha iyi şartlarda hizmet sunması için ihtiyaçları hızla karşılayacaklarını ifade ederek, “Tıp Merkezi çatısı altında birinci önceliğimiz en iyi hizmeti ile hasta sağlığını ve memnuniyetini sağlamaktır” vurgusu yaptı.

Merkezde tedavi gören hastalara şifa dileklerini ileten Bakan Alemdar, hasta yakınlarının hizmetler ve çalışmalar konusunda sorularını yanıtladı.

DAHA GÜÇLÜ BİR SAĞLIK HİZMETİ İÇİN

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Saliha Esra Gökırmak’tan tedavi hizmeti verilen branşlar ve alanlarla ilgili brifing alan Başkan Alemdar, “Rabbim tüm hastalarımıza tez vakitte şifa ve sıhhat versin. Bu çatı altında her gün çok sayıda hastamız, gayretle çalışan sağlık kadromuz vesilesiyle şifaya kavuşuyor. Tıp Merkezimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için ihtiyaçlarını hızla karşılayacağız. Bu vesileyle Tıp Merkezimizde hizmet veren doktor, hemşire ve diğer çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.