Başiskele Belediyesi tarafından 2023 yılının temmuz ayında hizmete sunulan Antik Köfte Kafe ve Restoran, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Başiskele Sahili’nde yer alan tesis, konumu, ürün çeşitliliği ve fiyatlarıyla hem ilçe halkını hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirleri ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’nin bir markası olan Antik Köfte’nin lezzetlerini sunan tesis, restoran bölümünün yanı sıra kafe hizmeti de veriyor.

Geniş toplantı salonları ve terasıyla çeşitli toplu etkinlik ve organizasyonlara da ev sahipliği yapan mekan, özellikle ramazan aylarında iftar programları için tercih ediliyor. Yaklaşık 800 metrekarelik inşaat alanı üzerine kurulan sosyal tesis, 100 kişilik kapalı restoran, 150 kişilik açık bahçe, 100 kişilik teras ve 70 kişilik toplantı salonuyla aynı anda 420 kişiye hizmet verebiliyor.