Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kuzey bölgesini adım adım gezdiği Kocaali ziyaretinde su kullanımına ilişkin önemli mesajlar verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyüşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin kuzeyinden kritik bir uyarı yaparak, su kaynaklarının kullanımında herkesten hassasiyet beklediklerini söyledi.

Başkan Alemdar, “Kontrolsüz ve usulsüz bahçe sulaması nedeniyle su yetersizliği yaşanıyor. Usulsüz kullanımlara yönelik denetimlerimizi artırdık. Tüm vatandaşlarımızdan su kullanımı konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bu su hepimizin, geleceğimizin” dedi. Alemdar, vatandaş ve esnafları ziyaret ederek, hasret giderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaali'de geniş çaplı bir ziyaret turu gerçekleştirerek bölgedeki vatandaşlarla hasret giderdi.

Alemdar sırasıyla AK Parti Kocaali İlçe Başkanlığı, MHP Kocaali İlçe Başkanlığı ve Kocaali Belediyesi'ne gitti ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir'i ile MHP İlçe Başkanı Adnan Arar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alemdar'ı daha sonra Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü makamında ağırladı.

Ziyaretlerde ayrıca Kocaali Ülkü Ocakları Başkanı Harun Afacan, AK Parti ve MHP meclis üyeleri, teşkilat üyeleri, bölgede yaşayan vatandaşlar ile belediye ziyaretinde ise belediye başkan yardımcıları yer aldı. Başkan Alemdar, teşkilat ile belediye ziyaretleri sonrasında Kocaali ilçe merkezinde esnaf vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin ve bölgenin sorunlarını dinledi, çözüm için yürütülen çalışmaları anlattı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Konuşmasında kırsal bölgelerde yürütülen bilinçsiz tarla, bahçe sulamasının yaşanan su yetersizliklerinin en önemli sebebi olduğunu ifade eden ve vahşi sulama ile kaçak hatların önüne geçilmesi için tespit çalışması yapıldığını belirten Alemdar, "İçme suyumuzu daha özenle kullanalım" uyarısı yaptı.

Alemdar, “İlçelerimizin tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü özellikle kırsal kesimlerinde, vahşi sulama ve abone bağlantılarından çekilen kaçak hatlar nedeniyle su yetersizliği yaşanıyor. Yaptığımız uyarılar ve her ilçede titizlikle devam eden denetim çalışmalarıyla içme suyumuzunusülsüz kullanımının önüne geçiyoruz. Şu an 16 ilçemize de güçlü altyapımızı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaali'nin su sorunlarına çözüm olmak için de altyapı ihtiyacı olan noktalara yeni içme suyu hatları kazandırdık. Vatandaşlarımızdan da su kullanımı konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Başkan Yusuf Alemdar, ilçede ön plana çıkan sorunları tek tek not alarak ilgili yöneticilerine talimatlar iletti.