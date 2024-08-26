Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, seçim döneminde söz verdiği Prestij Cadde ve Sokak ile Akıllı Aydınlatma Sistemleri projesini hayata geçiriyor. Projenin ilk etabını kent merkezindeki İpekyolu Sokak’ta hayata geçiren Başkan Ali Tombaş, “Çalışmalarımız, Şanlıurfa Caddesi’ni ve bölgeyi kapsayacak şekilde sürüyor. Proje kapsamında asfalt ve yaya yollarını da yenileyecek, akıllı aydınlatma sistemleriyle donatacağız. Böylece Sultanbeylimizin çehresini daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Sahada sürekli halkla iç içe olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, diğer yandan da seçimde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Sultanbeyli Kart, Fetih Korusu, Ücretsiz Ring Seferler, Üniversiteyi kazanan gençlere eğitim desteği gibi pek çok projeyi hayata geçiren Başkan Ali Tombaş, Prestij Cadde ve Sokak ile Akıllı Aydınlatma Sistemleri Projesi’nin ilk etabını tamamladı.

Vatandaşlar projeye tam not verdi

Projenin ilk etabı Mehmet Akif Mahallesi İpekyolu Sokak’ta hayata geçti. LED ışıklar ve renkli şemsiyeler ile adeta görsel şölen havası yaşatıldı. Kent Meydanı’nın arka sokaklarını daha işlek ve estetik hale getirmeyi amaçlayan projeyi vatandaşlar da çok beğendi. Vatandaşlar bol bol selfie ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Yeni bir kent kimliği kazandırılacak

Sultanbeyli’nin çehresini daha da güzelleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Ali Tombaş, “İlk etabını İpekyolu Sokak’ta gerçekleştirdiğimiz proje devam edecek. Halihazırda Şanlıurfa Caddesi’nde de yoğun çalışmalarımız sürüyor. Asfalt ve yaya yollarını da yenileyecek, akıllı aydınlatma sistemleriyle Şanlıurfa Caddesi ve etrafına yeni bir kent kimliği kazandıracağız. Kent Meydanımız’la birlikte arka sokakları rehabilite edip daha estetik bir görünüm kazandıracağız. Bu sayede sokaklar daha işlek hale gelecek, esnafımızın da yüzü gülecek. Yeni yatırım ve projelerimizle Sultanbeylimizin çehresini daha da güzelleştirmeye, ilçemize yeni bir kent kimliği kazandırıp cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.