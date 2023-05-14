Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ailesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için oyunu kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerini seçmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başında. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ailesi ise Osmangazi bölgesinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanmak üzere sandık başında bulundu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Belediye Başkanı Aktaş, eşi Sevinç Aktaş, kızı ve oğlu ile birlikte Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

BURSA'DAN 2 MİLYON 367 BİN SEÇMEN

Türkiye'de 64 milyon 191 bin 285 seçmenin arasından 2 milyon 367 bin 628 seçmen Bursa'da oy kullanacak. Bursa Valiliği'nin açıklamalarına göre, bin 141 sandık bölgesi ve 6 bin 862 sandık bulunacak. 17.00'da oy kullanım işlemi tamamlanarak sandıklar kapatılacak.

Milletvekili genel seçimlerine ise 24 siyasi parti ve yurt genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor.

"KIZIMIN İLK OYUNUN KULLANMASININ HEYECANI VAR"

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için ailesi ile birlikte oyunu kullanan Aktaş, "Öncelikle milletimize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Demokrasinin gereği olarak bugün sandık başına geldik. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi için tercihlerimizi yaptık. Bugün ben de eşim, kızım ve oğlumla birlikte oyumu kullandım. Kızım 2005 doğumlu olmasıyla beraber ilk oyunu kullanıyor. Onun ayrı bir heyecanı var. Seçim sürecinde birçok siyasi parti sahada gezdi, derdini anlattı, heyecanını paylaştı. Bizler Cumhur İttifakı olarak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Takdir edersiniz ki muhalif partilerde bu nokta yapılmayanları, yapılamayanları anlattı ve onunla insanları etkilemeye çalıştı. Kararı millet verecek. Herkesin oyu bir tane ve o oylar toplanıp değerlendirilecek. Benim sandık görevlilerinden edindiğim bilgi katılım çok iyi. Bazı sandıklarda saat 11'e kadar yüzde 80 katılımın olduğunu söyleyenler var. Halkımızın bu seçime ilgisi olduğunun açıkça göstergesi" şeklinde konuştu.