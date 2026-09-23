Cerrah Gençlik Spor, teknik direktörlük görevi için Fatih Şimşek ile anlaşmaya varırken, yardımcılığına ise Emre Kocatürk getirildi.

Başkan Hasan Ayar öncülüğündeki transfer komitesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir transfer operasyonuna imza attı. Şu ana kadar 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Cerrah Gençlik Spor, güçlü bir kadro oluşturarak yeni sezonda iddialı bir ekip ortaya koymayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarını teknik heyetin raporu doğrultusunda sürdüren Cerrah Gençlik Spor’da, kadronun son şeklinin önümüzdeki günlerde yapılacak takviyelerle netleşmesi bekleniyor.

Cerrah Gençlik Spor Başkanı Hasan Ayar, yeni sezon hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni sezon öncesi çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Teknik heyetimiz ve transfer komitemizle birlikte güçlü bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. 12 futbolcuyu kadromuza kattık. Bundan sonraki süreçte de takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Cerrah Gençlik Spor’u hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir noktaya taşımak istiyoruz.” dedi.