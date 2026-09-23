Sanayi, inşaat, lojistik ve denizcilik kollarında kalifiye teknik personel açığı günden güne büyürken; ağır çalışma ortamını ve vardiyalı mesaiyi göğüsleyen çalışanlar, pek çok ofis çalışanını maaş skalasında geride bıraktı. Sahada en düşük ortalama başlangıç ücretleri 44 bin TL bandında seyrederken, alanında tecrübeli ve belgeli personelde üst barem 214 bin TL'yi aştı.

Sözcü’de yer alan bilgilere göre; devasa yatırımların, altyapı çalışmalarının ve üretim bantlarının sürdürülebilirliğini sağlayan teknik kadrolarda kıdem arttıkça maaşlar katlanıyor:

CNC Operatörleri: Bilgisayar destekli üretim tezgâhlarının başında görev yapan CNC operatörleri mesleğe ortalama 44 bin 900 TL ile adım atarken, kıdemli ustaların aylık geliri 75 bin 800 TL seviyesini yakalıyor.

Ekskavatör Operatörleri: Altyapı, çevre düzenleme, yol ve kazı şantiyelerinin vazgeçilmezi olan ekskavatör operatörleri ortalama 57 bin 600 TL kazanırken, deneyimli operatörlerde bu kazanç 97 bin 900 TL'ye çıkıyor.

Sertifikalı Kaynakçılar: Enerji nakil hatları, doğalgaz boru hatları ve tersanelerde kritik görevler alan sertifikalı kaynakçılar ortalama 63 bin 300 TL alırken, uzmanlık derecesine göre aylık gelirleri 107 bin TL’ye dayanıyor.

İş Makinesi Operatörleri: Maden ocaklarında ve büyük şantiyelerde ağır sorumluluk alan iş makinesi operatörlerinin aylık geliri 66 bin 400 TL ile 112 bin 200 TL arasında değişiyor.

Uluslararası Uzun Yol Şoförleri: Lojistik sektöründe gece vardiyası, yol riski ve sınır ötesi sefer koşullarını üstlenen uzun yol sürücüleri ortalama 65 bin 100 TL kazanıyor; yabancı dil bilgisi, ek sefer primleri ve uluslararası rota tecrübesiyle bu rakam 113 bin 300 TL bandına fırlıyor.

Liman ve Yük Transfer Operatörleri: Deniz ticaretinin merkezinde konteyner ve dev yüklerin transferini sağlayan vinç ve liman operatörlerinin ortalama geliri 64 bin 500 TL iken, uzman personelde tutar 127 bin 400 TL’ye kadar yükseliyor.

Kule Vinç Operatörleri: İnşaat sektörünün en riskli iş kollarından birini üstlenerek onlarca metre yükseklikte kabin başında mesai yapan kule vinç operatörleri, ortalama 83 bin 400 TL, büyük ölçekli ve prestijli projelerde ise aylık 138 bin 800 TL kazanç sağlıyor.