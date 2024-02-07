Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece meslek lisesi öğrencilerine yönelik verilen bursun Bursa’daki tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayacağını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BURSKOOP aracılığıyla Bursa’daki mesleki ve teknik liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik sağlanan maddi destek bursunun, Bursa’daki tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve maddi durumu zayıf olan başarılı öğrencilere de verilmesi için harekete geçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımı ile gerçekleştirilen “Bursa Ortaöğretim Çalıştayında” Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce sadece meslek lisesi öğrencilerine yönelik BURSKOOP aracılığıyla verilen bursun Bursa’daki tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayacağını müjdeledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak iş birliği çerçevesinde belirlenecek standartlar ve ölçüler doğrultusunda sunulacak olan burs ‘‘Büyükşehir Ortaöğretim Bursu’’ olarak adlandırılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURSKOOP aracılığıyla verdiği bursun bütün ortaöğretim öğrencilerini kapsaması, liselerdeki başarılı ve aynı zamanda ekonomik durumu yetersiz öğrencileri akademik olarak desteklemesi açısından önemli bir katkı sağlayacak.