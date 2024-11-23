AK Parti Osmaneli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşirken, mevcut başkan Sevcan Alkuş güven tazeledi.

AK Parti Osmaneli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresine AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve partililer katılım gösterdi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, divan heyeti belirlenmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Sevcan Alkuş yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım gerçekleştirilen kongreyle ilgili olarak “Kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Sevcan Alkuş ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu güçlü ekibin, ilçemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.