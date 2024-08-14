Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bekdik Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Mahallelerde sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek, şehrin her bir köşesinde yaşayanların taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini doğrudan dinlemeye özen gösteren Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kez Bekdik Mahallesi’ndeydi. Burada Mahalle Muhtarı Ali Ceranoğlu ile birlikte mahallede devam eden ve gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı yatırım projelerini yerinde inceleyen ve bir işletmenin açılış törenine katılan Arı, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Arı, kendisine iletilen talep ve önerileri dinleyerek vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

‘Ben sizlerin belediye başkanı değil evladıyım’ diyen Arı, gösterdikleri sıcak ve samimi ilgi ve desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Arı, “Sizlerin arzusu ve isteği doğrultusunda ihtiyaçlarınızı gidermek için gayret ediyoruz. Şu anda belediye ekiplerimiz tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor. Kısa ve uzun vadeli çalışma takvimimiz doğrultusunda mahallelerimizin tüm sorunlarını çözüme kavuşturacak ve şehrimizin çehresini değiştireceğiz.” dedi.