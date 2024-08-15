Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sümer Mahallesi’nde vatandaşlarla kucaklaştı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, şehri adeta karış karış gezerek vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Gün boyu belediye ekiplerinin çeşitli mahallelerinde çalışma alanlarını gezen ve incelemelerde bulunan Arı, akşam saatlerinde ise Sümer Mahallesi’ndeydi. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Arı, vatandaşlara kendi kestiği karpuzlardan ikram etti.

Mahalle sakinlerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaşan Arı, çocuklarla da yakından ilgilenerek birlikte fotoğraf çektirip hediyeler dağıttı.

Arı, yemeğin ardından mahalle sakinlerinin tek tek talep ve önerilerini dinleyerek ilgili başkan yardımcıları ve birim yöneticilerine notlar aldırdı. Mahalle Muhtarı Tahsin Ağaçdelen’in de katıldığı programda mahalle sakinleri, mahallelerindeki eksikliklerin giderilmesi konusunda gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Arı’ya teşekkür etti.