Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez’i ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’i Büyükelçilik konutunda konuk etti. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, gençlik, turizm ve kültürel faaliyetler konusunda Paraguay Büyükelçiliği, Paraguay’daki turizmciler ve yerel yönetimler ile Nevşehir Belediyesi arasında işbirliği yapılması konusunda atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Belediye Başkanı Rasim Arı, Büyükelçi Valdez’e, Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında da bilgiler verdi.

Tarihi M.Ö.7000 yıllarına kadar uzanan Nevşehir’in, Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda yer aldığını ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Kapadokya’yı her yıl yaklaşık 4,5 milyon turist ziyaret ettiğini belirten Arı, “Kapadokya’da Türkiye-Paraguay ilişkilerinin 70. Yıldönümü 2023 yılında kutlandı. Aynı zamanda Türkiye ile Paraguay arasında 2022 yılında Turizmde İşbirliği Anlaşması imzalandı. Son dönemde Türk dizilerinin de etkisi ile de Türkiye’yi daha yakından tanımaya başlayan Paraguay ile birçok ortak noktamızda bulunmakta. Dünya Miras Listesi’nde bulunan antik kentleri ile Paraguay şehirleri ve Nevşehir benzerlik göstermekte. Ben özellikle Paraguay ile Nevşehir arasında kültürel ve turizm alanında önemli işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Büyükelçi Valdez’e ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Tarihi Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi hakkında da bilgiler anlatan Başkan Arı, büyükelçiyi en kısa sürede Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de konuk etmek istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Valdez ise, Belediye Başkanı Arı’ya teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tüm dünyanın yakından tanıdığı Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Valdez, Nevşehir Belediyesi ile önümüzdeki dönemde birçok önemli organizasyonu gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Görüşme sonunda Belediye Başkanı Arı, Büyükelçi Valdez’e üzerinde Kayaşehir’in işlendiği çini bir tabak hediye etti.