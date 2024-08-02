Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için taziye mesajı yayımladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, görev yaptığı Kastamonu’da şüpheli bir şahsın ateş etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Nevşehirli Polis Memuru Ahmet Şahan için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli hemşehrimiz Polis Memuru Ahmet Şahan’ın görevi esnasında şüpheli bir şahsın ateş etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberi hepimizi derinden üzmüştür. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun.”