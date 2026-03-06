Balıkesir tarımı için beklenen müjde AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'den geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Balıkesirli üreticilerin hesaplarına toplamda 867 Milyon TL tutarında bir destekleme ödemesi aktarılıyor.

'AK Parti olarak üreticimizin alın terini korumayı şiar edindik'

İl Başkanı Aydemir, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen kayıt ve tespit işlemlerinin tamamlandığını belirterek, ödemelerin bugünden itibaren (6 Mart) hesaplara geçmeye başlayacağını duyurdu. Desteklemelerin önemine değinen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti iktidarının her zaman 'üretenin yanında' olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti; 'AK Parti olarak bizler, toprağımıza can veren çiftçimizi sadece ekonomik bir aktör değil, bu memleketin asıl sahibi ve bekası olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarımsal üretimi stratejik bir güç olarak konumlandırdık. Çiftçimizin alın teri kurumadan hakkını teslim etmek, girdi maliyetleri altında ezilmesini önlemek ve modern tarım yöntemleriyle dünya ile rekabet etmesini sağlamak temel önceliğimizdir. Bugün açıkladığımız 867 milyon liralık bu paket, sadece bir rakam değil; devletimizin Balıkesirli üreticisine olan vefasının, güveninin ve desteğinin en somut göstergesidir. Biz, dün olduğu gibi bugün de yarın da toprağını terk etmeyen, vatanını üretimle savunan emektarlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

'Üreticimizin her daim yanındayız'

Balıkesir'in bir tarım şehri olduğunun altını çizen Mehmet Aydemir, bu ödemelerin çiftçimizin emeğine can suyu olacağını ifade etti. Aydemir, üretimin sürdürülebilirliği için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, 'Balıkesir'le üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun' dedi.

İl Başkanı Mehmet Aydemir, bu dev desteğin şehre kazandırılmasında emeği geçen isimleri de unutmadı. Sürecin Ankara ayağından yereldeki takibine kadar olan koordinasyonun önemine değinen Aydemir, açıklamasını şu teşekkürlerle noktaladı:

'Bu büyük desteğin Balıkesir'imize kazandırılmasında emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Belgin Uygur hanımefendiye; kıymetli milletvekillerimiz İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan'a; ayrıca süreci sahadan titizlikle takip eden ve tüm koordinasyonu sağlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün'e şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.'