Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Davut Aydın ziyarette Bahçeli’nin bütün Yenişehir halkına selam söylediğini belirterek, "İl Başkanımız Cihangir Kalkancı ile birlikte Türkmen Beyimiz Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler arz ettik. Tüm dava arkadaşlarımıza ve Yenişehir halkına selamlarını ilettiler. Cenab-ı Allah Liderimizi başımızdan eksik etmesin. Bizleri son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı" dedi.