Mahallelerin ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenmek ve bu doğrultuda çözümler üretmek için Osmangazi’nin mahallelerini bir bir dolaşan Başkan Aydın, bu hafta Zekai Gümüşdiş Mahallesini ziyaret etti. Mahalleyi gezen Başkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Aydın, mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Mahalle ziyareti sırasında vatandaşlara çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, soğuk kış gününde hem gönülleri hem de bedenleri ısıttı.

Vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Her Cuma günü ilçemizin bir mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek kısa sürede çözümler üretiyoruz. Bizim işimiz hizmet etmek. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” dedi.

Emek Zekai Gümüşdiş mahalle sakinleri Başkan Aydın’a yoğun ilgi göstererek mahallelerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundular.