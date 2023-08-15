Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye şirket çalışanları ile bir araya geldi. İşçilerle birlikte pilav yiyen ve sohbet eden Başkan Aydıner, “İşçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yaptık ve işçilerimizin lehine maaşlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Yıl sonunda yeni bir artış daha yapacağız” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi’nin şirketi BAYPAŞ çalışanları ile buluştu. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde gerçekleşen buluşmada Başkan Aydıner, işçilerle birlikte pilav yedi ve sohbet etti. Yeni zamlı maaşlar hakkında açıklamalarda bulunan Aydıner, “İşçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yaptık ve işçilerimizin lehine maaşlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Tüm emekçilerimiz için hayırlı olsun. Yıl sonunda yeni bir artış daha yapacağız. Ardından 2024 yılında işçilerimizi mutlu edecek yeni bir toplu iş sözleşmesine hep birlikte imza atacağız İnşallah. Bizler Bayrampaşa’ya hizmet için bir araya gelmiş büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde yer alan ve halkımıza fedakârca hizmet eden her bir kardeşimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve işçiler katıldı.