Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin lokalinde yapılan Türkü Gecesi’ne katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyelerini Dernek Başkanı Mehmet Koca karşılayarak "hoş geldiniz " dedi. Türküler eşliğinde sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı gecede ayrıca karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Gecenin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu bu güzel etkinlik için Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyelerine teşekkür ederek "Sıcak ve samimi sohbetleri, sazları ve sözleriyle bizleri ağırlayan Dernek Başkanı Mehmet Koca’ya, dernek yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.