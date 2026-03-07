Bilecik'te düzenlenen operasyonda 13 bin 580 makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik 'Pars Analiz Sistemi' üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan İnegöl-Pazaryeri karayolu Kınık Köyü yol ayrımında 16 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 bin 580 adet doldurulmuş makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan R.D. ve V.K.D. isimli 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.