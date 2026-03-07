Bilecik'te Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. Müsabakalarda sporcuların performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken, hakemler titizlikle görev yaptı. Organizasyon boyunca fair-play ruhu ön plandaydı ve antrenörler sporcuları destekledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcularımıza, hakemlerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sporcularımızın gösterdiği performans ve disiplin, gelecekte ulusal ve uluslararası başarıların habercisi niteliğindedir' dedi.