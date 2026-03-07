Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dömez Köyü yolunda servis aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. İ. idaresindeki 16 BIU 540 plakalı servis aracı Dömez Köyü istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet E. İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.