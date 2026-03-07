Bilecik'te resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gülümbe mevkiinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.