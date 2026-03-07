Bilecik'te gençlik ve spor alanına 1 milyar 100 milyon TL'lik dev yatırım yapılacak.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve belediye başkanları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek Bilecik'in gençliği ve spor altyapısı için planlanan yatırımları değerlendirdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırım yapılacağını duyurdu. Yatırım kapsamında gençlik merkezleri, yarı olimpik yüzme havuzları, spor salonları, halı sahalar ve basketbol sahaları ile öğrenciler için yurt yatırımları hayata geçirilecek. Projeler, Bilecik merkez ve ilçelerinin tamamında gençliğe ve spora büyük katkı sağlayacak.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Gençlerimizin daha iyi imkanlarda spor yapabilmesi için desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e teşekkür ediyoruz. Bu yatırım, Bilecik'imizin gençliği için yeni bir dönemin kapısını açıyor ve sporun her alanında fırsat eşitliği sağlayacak' dedi.