Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle özel bireyler için düzenlenen “Teraryum Yapımı” etkinliği ardından Anneler Günü kutlama programına katılarak hem özel öğrencilerin annelerinin hem de tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen anlamlı etkinlikte öğrenciler Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin’in nezaretinde teraryum yaptılar. Her bir öğrencinin katılmaktan büyük keyif aldığı etkinlikte özel öğrenciler teraryumları itina ile hazırlarken etkinliğin hemen ardından Sanatevi’nin bahçesinde anneleri ile bir araya geldiler. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun da özel öğrencileri ve annelerini yalnız bırakmadığı Anneler Günü kutlama programında anneler, pasta keserek Anneler Günü’nü kutladı. Daha sonra özel öğrenciler annelerine özenle hazırladıkları teraryumları hediye etti. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı etkinlikte anneler çocuklarına emek vererek hazırladıkları hediyeleri için teşekkür ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlikte özel öğrencileri anneleri için hazırladıkları hediyeler için tebrik ederken annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.