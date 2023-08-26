Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen kum voleybolu, sokak basketbolu ve ayak tenis turnuvası müsabakalarına katılarak gençlerin final heyecanına ortak oldu.

4 Eylül Basketbol Sahalarında gerçekleştirilen, sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu spor turnuvası yoğun ilgi gördü. 105 takımın yer aldığı turnuvada yaklaşık 275 sporcu centilmence mücadele ederken turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvayı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanını gezerek sporcuları ve vatandaşları selamladı, katılımcılarla görüşerek sohbet etti. Müsabakaları da bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu turnuvada derece alan takımların sporcularını tebrik ederken final oynayacak takımlara da başarılar diledi. Etkinliğe Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu “Biz gençlerimize ve çocuklarımıza her alanda katkı vermeye devam edeceğiz. Tüm gençlerimizin, tüm çocuklarımızın gelecekleri güzel olsun” dedi.

Turnuva sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takımlar Voleybol Turnuvasında büyük erkeklerde Yaşlılar, büyük kızlarda Yedek Kulübesi, yıldız kızlarda Tazmanya Canavarları ve mini kızlarda Yıldızlar takımları, Sokak Basketbolu Turnuvasında büyük erkeklerde Amcalar, büyük kızlarda The Goat, yıldız erkeklerde Salta ve yıldız kızlarda Üç Parmak takımları, Ayak Tenisi Turnuvası’nda ise büyükler kategorisinde Golden Feet ve gençler kategorisinde Champions adlı takımlar oldu.

Turnuvaya katılan gençler, turnuva boyunca sporla dolu 3 muhteşem gece geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini belirterek turnuvanın düzenlenmesinde başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara ödüllerinin 4 Eylül kurtuluş günü etkinliklerinde takdim edileceği öğrenildi.