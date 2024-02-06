Kandilli Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Keçeci ile yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kandilli Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Keçeci ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Kandilli Spor Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Keçeci ve beraberindekiler de Başkan Bakkalcıoğlu’na ismine özel hazırlanmış Kandilli Spor forması hediye ederek misafirperverliği nedeni ile teşekkür ettiler.