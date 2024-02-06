MALZEME LİSTESİ: 2,5 su bardağı un 125 gr tereyağı 2 yumurta 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya 1 su bardağı pudra şekeri KREMASI İÇİN: 2 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı nişasta 1 poşet köpürtülmüş şanti ÜZERİ İÇİN: çilek HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Kabartma tozunu, vanilyayı ve pudra şekerini eleyerek koyuyoruz, harmanlıyoruz. Ortaya oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Yumurtaları kırıyoruz ve ortadaki malzemeleri karıştırıyoruz. Toz malzemeyi de katıp yoğuruyoruz. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde ediyoruz ve yuvarlıyoruz. Tart kalıbını yağlıyoruz. Hamuru kalıba alarak elimizle kalıba yayıyoruz. Kenar kısımlarını da yükseltiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Toz şekeri, unu, nişastayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynayınca altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Krema soğuyunca içine köpürtülmüş şantiyi koyuyoruz. Mikserle çırpıyoruz. Tart hamuru pişip de soğuyunca ortaya kremayı koyuyoruz. Üzerine küp doğranmış çileği koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi