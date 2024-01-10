Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saffet Şeker Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri ve proje öğretmenleri Emine Günel ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Saffet Şeker Ortaokulu 6. sınıf Değerler Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri Emine Günel, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu’na hazırladıkları “0 Atık Projesi” hakkında bilgi verdiler ve fikir alışverişinde bulundular. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette proje öğretmeni Emine Günel’de Başkan Bakkalcıoğlu’na çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu öğrencileri hazırladıkları başarılı projeleri nedeniyle tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirirken öğrencilere başarılarının devamını diledi.