Nenehatun Kent Park projesi kapsamında taşınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mecliste grubu bulunan partilerin meclis üyelerine yeni hizmet binasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı şantiye alanı, atölyeler ve idari binanın olduğu alan Nenehatun Kent Park projesi kapsamında yeni yerine taşındı. Darıca merkezde bulunan Eray Şamdan Spor Kompleksi’nin hemen yanında toplam 8 bin 421 metrekare alan üzerinde inşa edilen Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiye projesi, tamamlanarak hizmete girdi.

Taşınma işlemlerinin de tamamlandığı yeni proje ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü Darıcalılara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için yeni yerinde hizmete başladı. Adeta modern bir fabrikayı andıran görünümü ile yeni hizmet binası, motor bakım ve kaynak atölyesi, boya, polyester ve ahşap atölyesi, depo, bitki depolama alanı, torf, gübre ve toprak alanı, makine odası, idari bina ve otopark alanlarıyla modern bir görünüme kavuştu. Toplam 8 bin 421 metrekare alan üzerinde inşa edilen Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde Darıca’nın çeşitli noktalarında kullanılan ürünlerin hem üretimi hem bakım onarımı belediyenin kendi ekipleri ve kendi imkanlarıyla yapılıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ağustos ayı meclis toplantısının ardından mecliste grubu bulunan partilerin meclis üyelerine yeni projeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti, CHP, MHP ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerinin yer aldığı heyete proje alanın gezdiren ve atölyeler başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, yeni proje ile birlikte Darıca’ya daha modern şartlarda daha kaliteli ve daha verimli hizmet üreteceklerini söyledi.