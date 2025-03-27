Düzenlenen iftar programına İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, Huzurevi Müdürü Fatih Begeç, Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin, Dernekler Masası Müdürü Mahmut Yeşilyaprak, İHH İnegöl Kadın Kolları Başkanı İlknur Duran ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda konuşan İHH İnegöl Temsilcilik Müdürü Hüseyin Aydın, Ramazan ayının ilçede huzur içinde geçtiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "2025 Ramazan çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. 500 erzak paketi ve 500 Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık kıyafet çekleri dağıtıldı. Bugünde iftarımızı kıymetli büyüklerimiz ile yapıp bir nebzede olsa yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Onlarda çok mutlu oldu."

İHH İnegöl Temsilciliği, iftar davetine katılım sağlayan protokol üyelerine, huzurevi yönetimine ve tüm misafirlere teşekkür etti.



