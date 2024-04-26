Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Partili ilçe belediye başkanlarını makamında ağırlayarak, uyum içerisinde Bursalılar için en güzel hizmetleri sunacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeni Belediye Binası’nda AK Partili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’yu ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden ve ilk kez göreve seçilen belediye başkanlarının ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni dönemde 17 ilçe belediye başkanıyla birlikte uyum içerisinde çalışarak Bursalılara hizmet götüreceklerini söyledi. Şehri geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte artık daha çok çalışarak hayata geçireceklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursalılar bize güvendi ve bu makamlara bizi değer gördü. Önümüzdeki dönemde uyum içerisinde bu şehir için daha çok çalışacağız. Bursa’nın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. Bir dakikamızı bile boşa harcamadan yeni bir Bursa için yol alacağız. Bursa’ya bahar geldi. Bursa’da yeni bir dönem başladı” dedi.