Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Bozbey, Roman vatandaşların beklenti ve sorunlarını çözümsüz bırakmayacaklarını söyledi.

Gökdere’de düzenlenen iftar programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı İlhan Göcük, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Vahdet Tanrıkulu, Başkanvekili Kerem Ağırbaşlılar, Başkan Yardımcısı Orçun Zolun, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Üzer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonunun Roman vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları seçim sürecinde de kendisine ilettiğini hatırlatarak “Seçim öncesinde Federasyon yetkilileri sorunlarınızı ve beklentilerinizi defalarca ilettiler. Bu sorunları ortadan kaldırmak, Roman kardeşlerimizi gülümsetecek çalışmaları hayata geçirmek inşallah bizlere nasip olacak. Nasipse bayramdan sonra artık iyice faaliyetlere başlayacağız” diye konuştu. Desteklerinden ötürü Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonuna ve dernek yöneticilerine teşekkür eden Başkan Bozbey, “Roman kardeşlerimizin sorunlarını her zaman önemseyeceğiz. Birlikte gülümseyeceğiz, gülümseteceğiz. Bugün orucumuzu Roman kardeşlerimizle beraber açtık. Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı İlhan Göcük ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğe güzel bir miras bırakacağız”

Bursa için hayata geçireceği projelerle Bursalıların daha refah ve mutluluk içerisinde yaşayacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Bursa'mızı ve Bursa'mızın insanlarını güldürmek, gülümsetmek bizim şiarımız. Biz bu hedefle yola çıkmıştık. Ancak öncelikle çocuklarımızın, kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın gülümsemesini sağlamak büyük hedeflerimiz arasında. İnşallah sizlerin desteğiyle bunları beraberce gerçekleştireceğiz. Bursa'yı hep beraber yöneterek geleceğe güzel bir miras bırakacağız” ifadelerini kullandı.