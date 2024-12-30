Başkan Bozbey, daha önce başkanlık görevine geldikten sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdiği İnegöl'de, bu kez vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Yoğun bir programla İnegöllülerle buluşacak olan Bozbey, şehrin farklı kesimleriyle istişarelerde bulunacak.

VATANDAŞLARIN DERTLERİNİ DİNLEYECEK

İnegöl'de İshakpaşa Cami bahçesinde vatandaşlarla buluşacak olan Bozbey, burada vatandaşların taleplerini özel olarak dinleyecek.

İşte Başkan Bozbey'in İnegöl’deki ziyaret programı:

Program Detayları:

• 09.00: Kaymakamlık Ziyareti

• 09.30: İnegöl Belediyesi Ziyareti

• 10.00: Ticaret Odası Ziyareti

• 11.30: Ziraat Odası Ziyareti

• 12.00: Muhtarlar Derneği Ziyareti

• 13.30: İshakpaşa Cami önü vatandaş buluşması