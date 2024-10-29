Bozbey, mesajında Cumhuriyet’in değerlerini ve bu değerlerin arkasındaki mücadeleyi vurgulayarak, "Başarıyı, özgürlüğü, zaferi, mücadeleyi, bağımsızlığı, gülümsemeyi, en çok da gülümsetmeyi senden öğrendik," ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet’in kurulmasında emeği geçenlere de değinen Bozbey, "Bu güzel ülkeye Cumhuriyet’i armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." diyerek, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla duyduğu gururu paylaştı.

Başkan Bozbey, mesajını, "Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Çok Yaşa Cumhuriyet!" sözleriyle sonlandırdı.