Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, atık yönetimi konusunda ciddi bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidinin tekrar ortaya çıkması üzerine Gemlik Körfezi’nde incelemelerde bulunan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve iştiraklerin yöneticileriyle birlikte tekneye binerek Marmara Denizi’ne açılan Başkan Mustafa Bozbey, müsilaj oluşumunu yerinde inceledi.

“Güçlü bir strateji geliştirilmeli”

Evsel atıklar ve sanayi atıkları nedeniyle Marmara Denizi'ndeki ekolojik dengenin ciddi şekilde bozulmuş durumda olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu önemli sorunun her platformda dile getirilmesinin önemine değindi. Başkan Bozbey, tüm kurumların da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Gemlik Körfezi'nde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda müsilajın yeniden deniz yüzeyine çıkmaya başladığını gözlemlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bilim insanları, acil tedbirler alınmazsa 25 yıl içerisinde Marmara Denizi'nde canlı yaşamının neredeyse tamamen yok olacağını belirtiyor. Bu yüzden acil önlemler alınmalı. Bu ciddi tehdit, sadece denizimizin ekosistemini değil, aynı zamanda bölgesel ekonomimizi ve insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Bu sorunun önüne geçebilmek için, deniz kirliliğiyle mücadelede etkin ve kapsamlı bir yaklaşım sergilenmeli, atık yönetimi konusunda güçlü bir strateji geliştirilmelidir” dedi.