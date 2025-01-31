Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Eğitimlerini dereceyle tamamlamış teğmenlerimizin, yalnızca Atatürk'e olan bağlılıklarını ifade ettikleri için ordudan ihraç edilmesi kabul edilemez. Bu karar, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köklü geleneklerine ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına yönelik büyük bir haksızlıktır. Vatanına ve milletine bağlı genç subaylarımızın yanındayız. Atatürk ilkeleri, baskılarla silinemez, tehditlerle unutturulamaz. Teğmenlerimiz yalnız değildir!" dedi.

Kaynak: Haber merkezi