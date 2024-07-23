Bursa'da Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bir fabrikada başlayan yangın, kısa sürede üç fabrikaya daha sıçradı. Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, TOMA ve diğer araçlarla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve zarar gören alanları gezdi. Başkan Bozbey, yangını kontrol altına alan ekiplerle bir araya gelerek teşekkür etti ve vatandaşlarla durum tespiti yaptı.

Başkan Bozbey, yangının mahalle ortasında bulunan geri dönüşüm deposunda çıktığını ve yaklaşık 5-6 fabrikanın yok olduğunu belirtti. Depoların yerleşim alanlarında bulunmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Can kaybının yaşanmamış olmasının bir teselli olduğunu ifade eden Bozbey, "Milli bir servet yok oldu. Bu tür kaçak yapılaşmalara izin vermemeliyiz. Vatandaşlarımızla konuşarak bu tür olayların önüne geçmeliyiz" dedi.

Yangının Bursa'nın yeni bir planlama ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Başkan Bozbey, "Yangınları önlemek için yeni bir plana ihtiyacımız var. Depoların yaşam alanlarından tahliye edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte planlama yaparak bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Bozbey, itfaiye ekiplerine ve işletme sahiplerine teşekkür ederek, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.