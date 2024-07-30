Derince’de yapımı hızla süren cemevi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde bu zamana kadar pek çok ibadethanenin yapımını destekleyen ve bu bağlamda kente önemli eserler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde alevi vatandaşlarımızın huzurla ibaretlerini yerine getireceği Cemevi inşa ediyor. Devam eden projeyi bizzat yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Cemevi’nin geldiği son durum hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

KOCAELİ’YE YAKIŞACAK

Derince Sopalı Mahallesi’nde 5 katlı olarak inşa edilen Cemevi’nin bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirten Başkan Büyükakın’a, inceleme sırasında Cem Vakfı Genel Müdürü Kadir Polat, Cem Vakfı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Taylan Çokyiğit, Yenikent Cemevi Başkanı Aynur Güneşli, Çayırova Cemevi Başkanı Halil İbrahim Araz, Gebze Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül ve Büyükşehir teknik personeli eşlik etti.

“CAMİLERDE BİZİM, CEMEVLERİ DE”

Vatandaşların ibadetlerini yapabilecekleri alanları oluşturmaya ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli huzurun başkentidir. Birlik ve beraberliğin şehridir. Bu nedenle Anadolu’nun bir mozaği olan kentimizde, insanımızdan dini alanların inşaatı taleplerine de ayrı bir önem veriyoruz. Kocaeli yıllardır sevgide buluşuyor. Birlik ve beraberlikte ülkemizin kardeşliğine hep katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Herkesin Başkanı olarak, nerede bir ihtiyaç varsa oraya koşuyor, halkımızla birlikte şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bugünde Derince’de Alevi kardeşlerimizin Cemevi taleplerine destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

ALEVİ DERNEKLERİNDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzun tüm katmanlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde oluyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizin ana hedefi, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Bu kapsamda Derince’de yapımı tüm hızıyla devam eden Cemevi’nin hayata geçmesi noktasında tüm desteğimizi veriyoruz” ifadelerini kullandı. Alevi derneklerinin temsilcileri de desteklerinden ötürü Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

DERİNCE CEMEVİ’NDE NELER OLACAK?

5 katlı olarak inşa edilen Derince Cemevi’nde cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay bayan tuvalet, yemekhane, mutfak, ürün satış, fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.