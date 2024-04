4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi görevlileri sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz mama dağıtımı yaptılar.

Yapılan mama dağıtım etkinliğinin ardından açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak sokaktaki dostlara her zaman sahip çıktıklarını belirterek “Can dostlarımız için Burhaniye Belediyesi olarak bugüne kadar elimizden geleni hem belediyemiz hem de bağışçılarımız sayesinde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada farkındalık oluşturmak adına ücretsiz mama dağıtımı gerçekleştirdik. Ağzı olup konuşamayan, derdini anlatamayan can dostlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarını bir gün değil her gün hatırlayalım, onların dostumuz olduğunu unutmayalım. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.