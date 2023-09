Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk haftasında öğrencilerle bir arada olmaya devam ediyor. Başkan Dündar, yeni dönemin ikinci gününde Bursa Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu.BURSA (İGFA) - Yeni dönemin ilk gününde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Nursel Çağlar Anadolu Lisesi’ni öğrencilerin yanında olan Başkan Dündar, bugün de Bursa’nın köklü okullarından Bursa Anadolu Lisesi’nde güne başladı. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte okulu ziyaret eden Başkan Dündar, öğrenci ve öğretmenlere yeni dönemde başarılar diledi.

Bursa Anadolu Lisesi’nin başarılarıyla Türkiye’nin önde gelen okullarından biri olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’nin en başarılı okulunda öğrenim görüyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Birçok öğrenci bu okulda öğrenim görmek istiyor. Yıllardır başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Kaliteli eğitim için okullarda her türlü imkânın olduğunu belirten Dündar, “Çok şükür okullarımızda her türlü imkân var. Devletimiz, belediyelerimiz, hayırseverlerimiz eğitim camiasının yanında. Kaliteli ve tecrübeli eğitim kadrosuyla birlikte başarı da geliyor. Bizlere düşen görev de sizlere destek olmak. Osmangazi’deki 254 okulda 187 bin öğrenci öğrenim görüyor. Belediye olarak bu okullarımızın her türlü ihtiyacına destek veriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler, okullarımızın tamamına hizmet götürüyoruz. Bazılarında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptık, bazılarına ise derslik, spor sahası, çevre duvarı ve bahçe düzenlemeleri ile destek olduk. İlçemize 3 adet sıfırdan okul kazandırdık. Bu hizmetleri yerine getirmek bizler için şereftir, onurdur. Burada geleceğimiz olan gençlerimiz yetişiyor. Bizler geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz, sizlere güveniyoruz. Sizler için elimizden ne geliyorsa yapmak bizlerin vazifesidir. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Dönem sonunda inşallah gönlünüzden ne geçiyorsa onu elde edin.” diye konuştu.