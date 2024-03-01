Yaptığı restorasyon çalışmalarıyla Kayhan Çarşısı’nı baştan aşağı yenileyen Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, ziyaret ettiği tarihi çarşıda büyük ilgi gördü.

Görev yaptığı 3 dönem boyunca ilçeye kazandırdığı vizyon projelerin yanında tarihi dokunun ayağa kaldırmasına da büyük önem veren BaşkanDündar, Osmanlı’dan günümüze 600 yıllık geçmişiyle Kayhan Çarşısı’na ziyaret etti.

Kayhan esnafı çarşıya yaptığı çalışmalardan dolayı Dündar’a teşekkür ederek büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu. Kayhan esnafını tek tek dolaşıp hatırını soran Başkan Dündar, “Yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla Kayhan Çarşımızdaki yıpranmış ve eskimiş olan yolları ve eserleri yenileyerek tarihi çarşıyı cazibe merkezi haline getirdik. Şimdi çok sayıda yerli ve yabancı turist tarihi çarşıyı ziyaret etmek için geliyor. Osmangazi’de ayağa kaldırmadığımız yenilemediğimiz tarihi eser kalmadı. Osmangazi dünyanın buluşma noktası haline geldi. 136 ülkeden turist Osmangazi’deki tarihi eserleri ziyaret etmek için geliyor. İnşallah 31 Mart’ta vatandaşlarımızın desteğini 4 dönem için alarak yeni hizmetler kazandıracağız” dedi.