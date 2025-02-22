Başkan Durgut, yolların açık tutulması için Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ve belediye çalışanlarının durmaksızın çalıştığını belirtti. Başkan Durgut, kış lastiği ve zincir kullanmayan araçların yolda tıkanmalara ve istenmeyen kazalara neden olabileceğini vurgulayarak, "Lütfen kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmayalım. Hem kendi güvenliğiniz hem de yol çalışmalarının aksamaması için kurallara uyalım" dedi.

Yoğun kar yağışı dönemlerinde güvenli seyahat etmenin önemine dikkat çeken Durgut, vatandaşlardan bu kurallara özen göstermelerini ve trafik ekiplerinin işini kolaylaştırmalarını istedi.