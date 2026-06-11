Vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişim ve sahadaki aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerine Alacahırka Mahallesi'nde devam etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programa Başkan Aydın'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP İl Başkan Yardımcısı Recep Tek, CHP Osmangazi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Havva Hiçdurmaz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Alacahırka Mahalle Muhtarı Cevdet Kurtuluş, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri katılım gösterdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı buluşmada mahalle sakinleriyle sıcak sohbetler gerçekleştiren Başkan Erkan Aydın, mahalle kültürünün yaşatılmasının ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasının önemine dikkat çekti. Gündeme getirilen konuların belediyenin imkanları doğrultusunda en kısa sürede değerlendirileceğini belirten Aydın, 'Mahalle kahvaltılarımızı fırsat buldukça, programımızın elverdiği ölçüde bir ya da iki gün önceden planlayarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda hem sorunları yerinde dinliyor, hem yapılan çalışmaları takip ediyor, hem de önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimize ilişkin tespitlerde bulunuyoruz. Bugün de bunun için buradayız' diye konuştu.

'Önemli olan taleplerinizi gücümüz nispetinde yerine getirebilmek'

Alacahırka Mahallesi'ne yönelik yapılan hizmetler hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Yaklaşık 9-10 aydır özellikle aracın giremediği, çöp toplama hizmetlerinin sağlıklı şekilde ulaştırılamadığı sokak ve mahallelerle ilgili plancılarımız ile yol mühendislerimizle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda önemli bir mesafe katettik. Ancak mevcut şartlar ve ülke gündeminin yoğunluğu nedeniyle süreç bir miktar geri planda kalmış gibi görünüyor. Şimdi bu çalışmanın üzerine yeniden eğilerek planlarını hem burada hem de Büyükşehir Belediyesi'nde gerekli süreçlerden geçirip kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Demirkapı'daki kentsel dönüşüm planları daha önce onaylanmış durumda. Orada dönüşüm süreci daha hızlı ilerleyebilir. Ancak bu bölgelerde inşaat maliyetleri ve coğrafi şartların zorluğu bazı dezavantajlar oluşturuyor. Buna rağmen sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Neticede burası da diğer 135 mahallemiz gibi hizmet bekleyen bir mahallemiz. İmkanlarımız dahilinde gerekli çalışmaları yapmak için gayret gösteriyoruz. Bizim için önemli olan, sizlerin taleplerini ve isteklerini gücümüz nispetinde yerine getirebilmektir.'

Mahalle sakinleri adına söz alan Alacahırka Mahalle Muhtarı Cevdet Kurtuluş ise bugüne kadar yapılan hizmetler ve desteklerden dolayı Başkan Aydın'a yürekten teşekkür ederek, 'Alacahırka Mahallemiz, 1397 yılında kurulmuş, oldukça eski bir mahalledir. Bu nedenle en büyük sorunlarımızın başında ulaşım gelmektedir. Mahallemizde 66 sokak bulunuyor ve bunların 42'sine araç giremiyor. Araç ulaşımının sağlanamaması nedeniyle birçok hizmetten yeterince faydalanamıyoruz. Örneğin mahallemizde 143 hanede doğalgaz bulunmuyor. Bazı sokaklara çöp toplama hizmeti ulaştırılamıyor. Yolların yetersiz olması nedeniyle vatandaşlarımız hastalarını, cenazelerini ve yaşlılarımızı sedyeyle taşımak zorunda kalıyor. Üzerinde birlikte çalıştığımız kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi halinde bu sorunlarımızın büyük ölçüde çözüleceğine inanıyoruz. Bu nedenle söz konusu projenin yeniden gözden geçirilerek ele alınmasını talep ediyoruz' açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, taksi durağı ile birlikte eczane, sağlık ocağı ve fırın gibi işletmeleri ziyaret ederek mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Esnafa bol kazanç dileklerini ileten Aydın'ın programı hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.