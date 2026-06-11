İnegöl Belediyesi’nin vatandaşların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği enstrüman kurslarında eğitim döneminin sonuna gelindi.

Bu yıl gelen talepler doğrultusunda; gitar, bağlama, keman, piyano ve ney olmak üzere 5 farklı branşta gerçekleştirilen kurslardan biri olan bağlama kursunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen yıl sonu dinletisi ve sertifika töreninde sahne aldı.

13 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bağlama kursunda eğitimler Ekim ayında başlamıştı.

Eğitmen Hikmet Akdağ tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler yaklaşık 8 aylık süreç boyunca temel ve ileri seviye bağlama tekniklerini öğrenerek müzik alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Kursun tamamlanmasının ardından düzenlenen yıl sonu programında 13 kursiyer sahneye çıkarak eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri sergiledi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen dinletide kursiyerlerin performansları büyük beğeni topladı. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ın da katıldığı programda, dinletinin ardından kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi.