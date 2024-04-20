Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Özel Dost El Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencileri konuk etti.

Çenedağ Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Dost-El Özel Eğitim Kurumu’nda eğitim gören özel öğrenciler ve kurum yetkilileri Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Ziyarette özel eğitim alanı öğretmenleri de hazır bulundu. Belediyede misafir ettiği özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Bugün belediyemizde çok özel misafirlerimiz vardı. Dost-El Özel Eğitim Kurumu’nda eğitim gören sevgili öğrencilerimizi ağırladık. Kalpleri ve yüreklerindeki güzellikleri yüzüne yansıyan, her biri ayrı değerli yavrularımız ile oldukça keyifli zaman geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.