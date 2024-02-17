Kartal’da Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi, Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi’nin açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla düzenlendi. Açılışta konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “Afetlerin içerisinde her zaman görev almak ve nerede bir afet varsa oraya koşarak sizin adınıza gitmeye gayret gösterdik” dedi.

Kartal Belediyesi’nin bağışlar ile birlikte hayata geçirdiği “Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi, Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi”nin açılışı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yaşadığımız depremlerin sonucunda Kartal Meydanda çadırımızla hepinizin katılımıyla dayanışma gösterdiğimiz o süreçlerde daha büyük lojistik merkezine ihtiyacımız olduğunu yaşayarak gördük. Bu lojistik depoyu, lojistik merkezini o nedenle afet koordinasyon merkezimizin bütününde hayata geçirmek istedik. Hem gıda lojistik deposu hem afet noktasında çadırımız, jeneratörümüz, ekip ve ekipmanımızın depolanacağı bir alan. Kısacası daha önceki dönem hayata geçmiş olan afet koordinasyon merkezimizdeki gücümüzü artırmış olduk. Afetlerden ders çıkarmaya çalışıyoruz derken, bu afetlerin içerisinde her zaman görev almak ve nerede bir afet varsa oraya koşarak sizin adınıza gitmeye gayret gösterdik. Kartal’da ve İstanbul’da daha yapacak çok işimiz var. Enerjimiz gençliğimiz birliğimiz ve sizler her zaman yanımızda olun istiyoruz” dedi.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben buraya hizmetlerimi sıralamaya gelmedim. Sevgili kardeşimin bu güzel açılışında onun gururunu onunla yaşamak, vatandaşımızla yaptığı kıymetli işbirliğini sizlerle beraber alkışlamaya geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesi bir alanın özellikle bağışla olması alkışlanacak bir şey” dedi.