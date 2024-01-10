Kartal’da Başkan Gökhan Yüksel’in katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programdan konuşan Yüksel, "Basın toplumun vicdanıdır. İşini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının böyle bir sorumluluğu da var"

Kartal Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde gazetecileri ağırladı. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı içinde yer alan Jüpiter Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı davetine çok sayıda basın mensubu katıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal’da görev yapan basın mensupları katıldı. Yapılan programda gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme, toplumun sorunlarını gündeme taşıma ve çözümü konusunda katkı sunan önde gelen meslek mensupları olduğuna vurgu yapıldı.

Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Basın mensubu arkadaşlarımızla buluştuk. Bu vesileyle tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Dolayısıyla çalışma şartlarının ve yaşadıklarının kolay olmadığını görüyoruz. Fakat basın toplumun vicdanıdır. İşini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının böyle bir sorumluluğu da var. Umuyorum ki çalışan gazetecilerimizin de şartları iyileşmiş olur. Bu vesileyle basın mensubu arkadaşlarımızla buluştuk, hem de onlara biraz bilgi verdik. biraz sohbet etmiş olduk. Tekrar bütün gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.