23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, makam koltuğunu ilkokul öğrencilerine teslim etti.

Yalova Suzan Tuna İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Zeynep Sabiha Aykut, Tanem Köse, Yiğit Yasir Canbaz ve Tuna Sevim makam arabasıyla Yalova Belediyesi’ne geldi. Öğrencilere Müdürü Adem Aykan, Sınıf Öğretmeni Ahmet Aykut eşlik etti. Başkan Mehmet Gürel tarafından makamda karşılanan öğrenciler sırayla başkanlık koltuğuna oturdu ve talimatlar verdi.

Başkan Mehmet Gürel, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyetler hedefine ulaşımın ana etkeninin çocuklar olduğunu belirterek, "Bugünün çocuklarının yarının doktoru, mühendisi, belediye başkanı ve ülkeyi idare eden bireyler olacağını ifade ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımızın günüdür. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de savunduğu gibi biz de dünya çocuklar birliği anlayışını savunuyoruz. Cumhuriyet’in kurulması ile bu bayramlar milli bayramlar olmuştur. Bugün de makamı çocuklarımıza devrederek şehrimizin yönetimini çocuklarımıza bıraktık. 23 Nisan Salı günü de çocuklarımız için gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, çocuklarımıza bu coşkuyu sonuna kadar yaşatma arzusundayız" dedi.